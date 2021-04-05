«Тотальный диктант» 2021: как принять участие в акции

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Авторами текстов для «Тотального диктанта» каждый год выступают известные писатели – они создают абсолютно новый уникальный материал. При этом его не адаптируют под школьную программу. Например, в одном предложении может быть несколько вариантов расстановки знаков препинания.

В разных регионах РФ и странах мира пишут разные части текста: первую – на Дальнем Востоке, вторую – в Сибири, третью – в европейской части России, а четвертую – в Северной и Южной Америке, которые также присоединились к акции.

В 2021 году автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский, написавший романы «Метро 2033», «Сумерки», «Текст».

Формат TruD появился в проекте «Тотального диктанта» в 2016 году. Он создан для тех, кто изучает русский язык как иностранный, и включает в себя 11 заданий, разработанных экспертами РКИ (русский язык как иностранный) на основе оригинального текста диктанта.

Автором «Тотального диктанта‑2021» стал Дмитрий Глуховский>>