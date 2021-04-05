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«Тотальный диктант» 2021: как принять участие в акции

Когда в 2021 году пройдет «Тотальный диктант» и как на него зарегистрироваться, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Павел Лисицын
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Когда пройдет «Тотальный диктант»

© РИА Новости,   Александр Кряжев

В 2021 году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. В Москве он начнется в 14:00.

«Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Впервые подобную акцию провели 11 марта 2004 года студенты творческого объединения «Глум-клуб» в Новосибирском государственном университете. Сейчас организатором проекта выступает фонд «Тотальный диктант».

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Кто может принять участие

© РИА Новости,   Игорь Зарембо

Участвовать в «Тотальном диктанте» могут все желающие, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, гражданства, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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Текст «Тотального диктанта»

© Фото,   официальный сайт "Тотального диктанта"

Авторами текстов для «Тотального диктанта» каждый год выступают известные писатели – они создают абсолютно новый уникальный материал. При этом его не адаптируют под школьную программу. Например, в одном предложении может быть несколько вариантов расстановки знаков препинания.

В разных регионах РФ и странах мира пишут разные части текста: первую – на Дальнем Востоке, вторую – в Сибири, третью – в европейской части России, а четвертую – в Северной и Южной Америке, которые также присоединились к акции.

В 2021 году автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский, написавший романы «Метро 2033», «Сумерки», «Текст».

Формат TruD появился в проекте «Тотального диктанта» в 2016 году. Он создан для тех, кто изучает русский язык как иностранный, и включает в себя 11 заданий, разработанных экспертами РКИ (русский язык как иностранный) на основе оригинального текста диктанта.

Автором «Тотального диктанта‑2021» стал Дмитрий Глуховский>>

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Офлайн-площадки

© РИА Новости,   Яков Андреев

В 2021 году проверить свои знания русского языка в рамках «Тотального диктанта» можно будет онлайн из любой точки земного шара или офлайн в 750 городах 60 стран мира.

В рамках акции в Москве организуют более 200 площадок. На некоторых из них читать диктант будут известные артисты, журналисты и телеведущие – Владимир Познер (ВШЭ на Мясницкой), Николай Цискаридзе (Дом Пашкова), Яна Чурикова (электробус), Анатолий Вассерман (учебный корпус Семеновский МФЮА) и многие другие культурные деятели.

Дмитрий Глуховский выступит диктором в Якутске – с помощью голосования этот город выбрали столицей «Тотального диктанта» 2021 года.

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Как зарегистрироваться на площадку

© РИАМО,   Александр Манзюк

Очные площадки «Тотального диктанта» могут вместить ограниченное количество участников, поэтому регистрироваться на них нужно заранее. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте проекта https://totaldict.ru/, нажать «Регистрация» в окне «Тотальный диктант и TruD», выбрать свой город, перейти в раздел «Площадки», найти нужную, кликнуть «Зарегистрироваться» – откроется анкета. В ней нужно ввести свои данные и сохранить их.

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Онлайн-формат

© Фотобанк МО,   Алла Федина

Проверить свою грамотность дистанционно можно двумя способами – в форматах онлайн-диктанта и #пишемдома.

Онлайн-диктант будут писать 10 апреля с 07:00 до 23:59 на сайте проекта. Оценка за него появится в личном кабинете в разделе «События».

Формат #пишемдома создан для тех, кто хочет соблюсти при написании диктанта определенный ритуал – распечатать специальный бланк, взять ручку и после проверить его самостоятельно или отнести в один из городских пунктов проверки.

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Как зарегистрироваться на онлайн-диктант

  pxhere.com

Чтобы написать диктант дистанционно, нужно авторизоваться на сайте проекта https://totaldict.ru/, выбрать нужное окно и нажать «Регистрация» – появится анкета. В ней следует ввести свои данные – ФИО, город, e-mail – и сохранить их.

Для участия в диктанте в формате #пишемдома требуется скачать специальный бланк. Это можно сделать в отдельном окне на сайте проекта или по ссылке.

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8

Где узнать результат

  pixabay.com

Результаты диктанта появляются на сайте проекта через некоторое время после окончания акции.

Чтобы их посмотреть, нужно авторизоваться на сайте, нажать на красную кнопку «Узнать результат» и заполнить небольшую анкету – в ней необходимо указать площадку, на которой писали диктант, ФИО и кодовое слово, как на бланке.

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9

Онлайн-марафон

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

В день проведения акции «Тотальный диктант» его будет сопровождать 17-часовой онлайн-марафон – трансляция начнется в 07:00 10 апреля и закончится в 01:00 11 апреля.

Его гостями станут российский телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, кинокритик Антон Долин, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и научный консультант «Яндекса» Борис Иомдин, автор блога о русском языке «Истоки слова» Светлана Гурьянова и автор текста диктанта 2021 года Дмитрий Глуховский.

Трансляция будет доступна на сайте «Тотального диктанта», на канале «Всем диктант» в «Яндекс.Дзене» и на страничке проекта в YouTube.

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