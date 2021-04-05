«Тотальный диктант» 2021: как принять участие в акции

Когда пройдет «Тотальный диктант»
В 2021 году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. В Москве он начнется в 14:00.
«Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Впервые подобную акцию провели 11 марта 2004 года студенты творческого объединения «Глум-клуб» в Новосибирском государственном университете. Сейчас организатором проекта выступает фонд «Тотальный диктант».
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Кто может принять участие
Участвовать в «Тотальном диктанте» могут все желающие, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, гражданства, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Текст «Тотального диктанта»
Авторами текстов для «Тотального диктанта» каждый год выступают известные писатели – они создают абсолютно новый уникальный материал. При этом его не адаптируют под школьную программу. Например, в одном предложении может быть несколько вариантов расстановки знаков препинания.
В разных регионах РФ и странах мира пишут разные части текста: первую – на Дальнем Востоке, вторую – в Сибири, третью – в европейской части России, а четвертую – в Северной и Южной Америке, которые также присоединились к акции.
В 2021 году автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский, написавший романы «Метро 2033», «Сумерки», «Текст».
Формат TruD появился в проекте «Тотального диктанта» в 2016 году. Он создан для тех, кто изучает русский язык как иностранный, и включает в себя 11 заданий, разработанных экспертами РКИ (русский язык как иностранный) на основе оригинального текста диктанта.
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Офлайн-площадки
В 2021 году проверить свои знания русского языка в рамках «Тотального диктанта» можно будет онлайн из любой точки земного шара или офлайн в 750 городах 60 стран мира.
В рамках акции в Москве организуют более 200 площадок. На некоторых из них читать диктант будут известные артисты, журналисты и телеведущие – Владимир Познер (ВШЭ на Мясницкой), Николай Цискаридзе (Дом Пашкова), Яна Чурикова (электробус), Анатолий Вассерман (учебный корпус Семеновский МФЮА) и многие другие культурные деятели.
Дмитрий Глуховский выступит диктором в Якутске – с помощью голосования этот город выбрали столицей «Тотального диктанта» 2021 года.
Как зарегистрироваться на площадку
Очные площадки «Тотального диктанта» могут вместить ограниченное количество участников, поэтому регистрироваться на них нужно заранее. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте проекта https://totaldict.ru/, нажать «Регистрация» в окне «Тотальный диктант и TruD», выбрать свой город, перейти в раздел «Площадки», найти нужную, кликнуть «Зарегистрироваться» – откроется анкета. В ней нужно ввести свои данные и сохранить их.
Онлайн-формат
Проверить свою грамотность дистанционно можно двумя способами – в форматах онлайн-диктанта и #пишемдома.
Онлайн-диктант будут писать 10 апреля с 07:00 до 23:59 на сайте проекта. Оценка за него появится в личном кабинете в разделе «События».
Формат #пишемдома создан для тех, кто хочет соблюсти при написании диктанта определенный ритуал – распечатать специальный бланк, взять ручку и после проверить его самостоятельно или отнести в один из городских пунктов проверки.
Как зарегистрироваться на онлайн-диктант
Чтобы написать диктант дистанционно, нужно авторизоваться на сайте проекта https://totaldict.ru/, выбрать нужное окно и нажать «Регистрация» – появится анкета. В ней следует ввести свои данные – ФИО, город, e-mail – и сохранить их.
Для участия в диктанте в формате #пишемдома требуется скачать специальный бланк. Это можно сделать в отдельном окне на сайте проекта или по ссылке.
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Где узнать результат
Результаты диктанта появляются на сайте проекта через некоторое время после окончания акции.
Чтобы их посмотреть, нужно авторизоваться на сайте, нажать на красную кнопку «Узнать результат» и заполнить небольшую анкету – в ней необходимо указать площадку, на которой писали диктант, ФИО и кодовое слово, как на бланке.
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Онлайн-марафон
В день проведения акции «Тотальный диктант» его будет сопровождать 17-часовой онлайн-марафон – трансляция начнется в 07:00 10 апреля и закончится в 01:00 11 апреля.
Его гостями станут российский телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, кинокритик Антон Долин, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и научный консультант «Яндекса» Борис Иомдин, автор блога о русском языке «Истоки слова» Светлана Гурьянова и автор текста диктанта 2021 года Дмитрий Глуховский.
Трансляция будет доступна на сайте «Тотального диктанта», на канале «Всем диктант» в «Яндекс.Дзене» и на страничке проекта в YouTube.
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