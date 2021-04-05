РИАМО - 5 апр. Тушканчиков из Московского зоопарка вынули из холодильников, где зверьки провели всю зиму, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Они на протяжении пяти месяцев находились в специальной холодильной камере, где поддерживается температура 2-4 градуса выше нуля», - говорится в сообщении.

В Московском зоопарке живут три тушканчика. Чтобы сымитировать для них природную смену сезона, осенью зоологи постепенно понижают температуру в вольере и кормят зверьков высококалорийным кормом. В декабре тушканчиков отправляют в холодильные камеры. Их помещают в деревянные боксы, обтянутые поролоном.

«В течение всей зимы специалисты неустанно следили за самочувствием и весом питомцев. Когда они потеряли примерно четверть веса и их масса достигла летних показателей, зверьков начали будить», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас тушканчиков достали из боксов и переместили в вольеры с домиками. Там зверьки будут постепенно отогреваться и скоро станут более активными.

В Московском зоопарке уже проснулись сурки, еноты, медведи и енотовидная собака. Скоро должны пробудиться от зимнего сна бурундуки, белогрудые ежи и сони.