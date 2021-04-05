РИАМО - 5 апр. Очередную неделю Московского педагогического форума посвятят дошкольному и начальному общему образованию в столице, будут обсуждаться вопросы развития, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки города.

В ходе мероприятий форума будут обсуждаться вопросы преемственности дошкольного и начального образования. Также речь пойдет о роли педагога дошкольного образования и учителя начальных классов На форуме выступят ведущие эксперты в образования.

«Мы поговорим о формировании базовых компетенций, которые очень важны для профессиональной самореализации и личного успеха. Они начинают формироваться уже в дошкольном возрасте, поэтому мы выбрали в качестве спикеров для мероприятий форума представителей научной сферы, действующих учителей-практиков, методистов и, конечно, победителей конкурсов профессионального мастерства», - рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Особенно важным мероприятием станет панельная дискуссия «Дошкольное образование: роль доступной и развивающей среды в инклюзивном образовании». на которой речь зайдет об индивидуализации в современной системе образования. Также внимание уделят вопросу обеспечения условий для успешного обучения и социализации детей с особыми образовательными потребностями.

Также на форуме пройдут познавательные мастер-классы, в ходе которых педагоги и воспитатели поделятся лайфхаками о том, как нужно проводить мультимедийные музыкальные занятия, формировать математические представления у дошколят. Кроме того, преподаватели поделятся секретами развития творческих и коммуникативных способностей у учеников.

Кроме этого, участники форума смогут познакомиться с теорией и практикой организации центров активности в дошкольных группах.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте «Школа большого города». На сайте Московского образовательного телеканала также можно найти записи трансляций.