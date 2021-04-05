РИАМО - 5 апр. Центр развития карьеры столичного инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает образовательный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни, обучение начнется 7 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в «Технограде» прошли обучение более 4,5 тыс. человек», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа состоит из шести занятий. На первом занятии участникам расскажут о правилах успешных переговоров. На втором пояснят, как готовиться к переговорам. На третьем занятии объяснят принципы обратной связи и реакции на критику, на четвертом расскажут о том, как выстроить доверительные отношения с собеседником.

Пятое занятие будет посвящено переговорным хитростям и уловкам, а шестое - способам переубеждения людей. По итогам прохождения курса каждый участник получит сертификат.

Москвичи выбрали направления для образовательной программы «Технограда»>>