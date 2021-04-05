РИАМО - 5 апр. Пробки на столичных дорогах составляют 4 балла из 10 возможных, вечером ситуация может ухудшиться до 7 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время движение в центр мегаполиса затруднено на Щелковском шоссе, а также на Волгоградском и Рязанском проспектах.

Проблем с движением нет на Ленинградском и Кутузовском проспектах, Звенигородском шоссе.

Дорожная ситуация в Москве осложняется ремонтными работами, которые проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, на Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.