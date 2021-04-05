РИАМО - 5 апр. Возгорание в жилом доме произошло в деревне Мисцево Орехово-Зуевского округа, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 4 апреля в 21:51.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома на площади 28 кв. м. В результате пожара погибло два человека», - говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 22:40.