РИАМО - 5 апр. За восемь с половиной лет предприниматели столицы более 1 млн раз воспользовались поддержкой проекта «Малый бизнес Москвы», сообщает пресс-служба городского департамента предпринимательства и инновационного развития.

Предпринимателям предоставляется консультационная, образовательная и другие виды поддержки.

«Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн. С 2012 года проведено 700 тыс. бесплатных консультаций. А если учесть и другие направления, то поддержкой специалистов МБМ предприниматели воспользовались больше миллиона раз», - сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Чаще всего предприниматели консультируются по поводу доступных им мер поддержки от столичных властей. Кроме того, популярными на консультациях остаются вопросы о бухгалтерском учете, налогообложении и запуске стартапа.

Получить консультацию можно в любом центре услуг для бизнеса. Их адреса и график работы можно найти на сайте МБМ. Кроме того, такого рода помощь можно получить по телефону: +7 (495) 225-14-14. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45.

Задать свои вопросы также можно с помощью специальной формы на сайте МБМ. Срок рассмотрения обращений составляет 1-2 рабочих дня, ответ отправляется на указанную в заявке электронную почту.

Антикризисная помощь

На сайте «Малый бизнес Москвы» также запустили информационный проект «Коронавирус: важное для бизнеса», который призван оказать предпринимателям помощь в адаптации к изменившимся из-за пандемии условиям. Там можно найти все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в мегаполисе, а также узнать об изменениях в законодательстве и способах получения консультаций.

Здесь же проходит онлайн-обучение по антикризисному управлению. Сервис помогает в подборе инструментов для решения бизнес-задач. Проект сохраняет свою направленность и сегодня.

Образование для бизнеса

Важное место в работе проекта «Малый бизнесе Москвы» занимает образовательная поддержка предпринимательства. Так, в 2017 году появилась «Стартап-школа МБМ», в 2018-м — «Онлайн-академия МБМ», в 2020-м — «Онлайн-акселератор МБМ». Эти программы помогают освоить основные принципы ведения бизнеса и узнать, как открыть свое дело.

Кроме того, МБМ на регулярной основе проводит образовательные мероприятия — вебинары, курсы, конференции, форумы. Только в 2020 году было проведено свыше 1,3 тыс. подобных мероприятий.

С 2021 года бизнесмены могут проходить многоуровневые образовательные программы, которые включают вводное мероприятие и последующие курсы по интересующим направлениям обучения. Они позволяют лучше усваивать материал.

«Благодаря проекту начинающие и действующие предприниматели могут получить комплексную помощь от правительства Москвы по всем вопросам, связанным с запуском и ведением бизнеса в столице», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что с начала этого года предприниматели обратились за поддержкой в ГБУ «Малый бизнес Москвы» более 40 тыс. раз.