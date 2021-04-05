РИАМО - 5 апр. В понедельник температура воздуха в Москве и Подмосковье может повыситься до плюс 11 градусов, осадков в регионе не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 8-10 градусов, по области - 6-11 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 до м/с», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в течение дня понизится и составит 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.