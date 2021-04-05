РИАМО - 5 апр. В Москве появились новые места платной парковки и места только для парковки автомобилей резидентов. Их ввели на тех улицах, где жителям столицы сложно припарковаться из-за приезжающих в их район водителей.

Нововведения касаются 22 районов Москвы, среди них Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный и другие. Решение о расширении зоны платной парковки приняли после анализа загруженности парковок и по заявкам местных жителей.

Изменения коснулись улиц, где расположены торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения. Ввод платной парковки даст москвичам, проживающим около таких мест, приоритет при парковке автомобиля около своего дома.

Оформить резидентное разрешение можно на сайте mos.ru или в центре госуслуг «Мои документы». Бесплатное разрешение действует с 20:00 до 08:00, а за 3 тыс. рублей в год резидентное разрешение можно сделать круглосуточным.

Новые тарифы на парковку

Кроме того, с понедельника на 193 участках столичных улиц изменились тарифы на парковку.

«На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, они снизились. На других начал действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок достигала 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время», - отметили в столичном Дептрансе.

Если у местного жителя есть резидентное разрешение, то парковка для него останется бесплатной. Если повышенный тариф не оставляет свободных мест у дома, то следует оформить заявку на организацию мест «только для резидентов».

Как отметил учредитель группы компаний АИР, член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин, решения столичного Дептранса являются достаточно демократичными.

«Это проверенный метод для всех крупных городов – причем не самый жесткий. Это не платный въезд, не разрешение на поездки по городу только в определенные дни недели, это не квота на продажи автомобилей – как есть в некоторых мегаполисах», - сказал Кучмин.

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский отметил, что создание дополнительных парковочных мест для резидентов в столице является проявлением заботы о горожанах.

Платная парковка в Москве

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента на нескольких улицах в центре города. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось, а после платный паркинг стали организовывать точечно – на наиболее проблемных участках улиц.

Тарифы на парковку в столице установлены в диапазоне от 40 до 380 рублей в час. В некоторых зонах тариф действует круглосуточно, в ряде зон он дифференцирован. По воскресеньям парковаться в городе можно бесплатно, однако это правило не действует на улицах с повышенным тарифом. Во все дни государственных праздников на всех улицах можно оставлять автомобили без платы.

Средства, собранные в качестве платы за парковку, вкладывают в благоустройство территорий. На полученные деньги во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, а также благоустраивают скверы, высаживают деревья и кустарники.

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