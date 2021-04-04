РИАМО - 4 апр. Антифрод-системы, которые помогают банкам определять подозрительные платежи, используют не менее 50 различных параметров во время оценки ситуации, а иногда их может быть и около 500, сообщил первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он подчеркнул. что критерии в основном носят универсальный характер, но все они зависят от типичного поведения пользования.

«Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака», - сказал Сычев в эфире Радио Sputnik.

Также учитывается размер сумм, которыми чаще оперирует клиент банка. Подозрение вызывают существенные суммы, если раньше человек делал только небольшие переводы и покупки.

«Банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж», - добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что в таких ситуациях банк не блокирует или прекращает операции, а просто приостанавливает их.

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