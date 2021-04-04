РИАМО - 4 апр. Глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн выступил с предложением наградить росгвардейцев, которые принимали участие в штурме дома в Мытищах, передает Федеральное агентство новостей.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» парламентарий заявил, что обсудит это предложение на встрече с руководством Росгвардии на следующей неделе.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, который располагается в поселке Вешки в Мытищах, с целью проверить информацию о незаконном хранении оружия. Хозяин дома открыл по ним огонь и кинул в их сторону две гранаты. К месту инцидента были стянуты силы спецназа Росгвардии.

После мужчина забаррикадировался на третьем этаже и продолжил стрелять. Во время штурма боец одного из спецподразделений Росгвардии был ранен, а в доме начался пожар. По предварительным данным, мужчина в нем и погиб. Следователи проведут генетическую и иные экспертизы останков тела мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ, части первой статьи 222 УК РФ и части первой статьи 222.1 УК РФ.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>