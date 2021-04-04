РИАМО - 4 апр. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные показания к вакцинации от коронавируса, передает Газета.ru.
По его словам, делать прививку обязательно нужно людям с хроническими заболеваниями, а также лицам старше 65 лет.
Он также подчеркнул, что вакцина от коронавирусной инфекции не влияет на обострение хронических заболеваний. Кроме того, серьезные осложнения бывают очень редко. При этом они не «относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям».
Также Мясников отметил, что на сегодня ни одна вакцина от коронавируса не является эффективной на 100%.
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