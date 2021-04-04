РИАМО - 4 апр. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные показания к вакцинации от коронавируса, передает Газета.ru.

По его словам, делать прививку обязательно нужно людям с хроническими заболеваниями, а также лицам старше 65 лет.

«От ковида в 99,99% умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?! Они могут следующую волну просто не пережить!» — заявил Мясников.

Он также подчеркнул, что вакцина от коронавирусной инфекции не влияет на обострение хронических заболеваний. Кроме того, серьезные осложнения бывают очень редко. При этом они не «относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям».

Также Мясников отметил, что на сегодня ни одна вакцина от коронавируса не является эффективной на 100%.

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