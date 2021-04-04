РИАМО - 4 апр. Диетолог Евгений Арзамасцев подготовил для россиян ряд рекомендаций для удачных покупок на ярмарках выходного дня, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обычно на ярмарках широко представлены продовольственные товары и сельхозпродукция российского и зарубежного производства. Специалист посоветовал не брать продукты, которые не обладают внешними недостатками.
Он также подчеркнул, что нужно с осторожностью приобретать на ярмарках грибы и соленья. Такая продукция может представлять серьезную опасность в случае даже малейшего нарушения технологической обработки.
Также нужно быть внимательными при покупке скоропортящихся продуктов. Кроме того, из-за пандемии лучше отказаться от привычки пробовать фрукты и ягоды перед покупкой.
Ранее диетолог Светлана Фус предупредила о вреде жареного картофеля. Этот продукт содержит большое количество трансжиров, также в нем образуется вредный канцероген. Вредными для организма являются и различные соусы, с которыми подают картошку, сообщает Nation News.
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