РИАМО - 4 апр. Диетолог Евгений Арзамасцев подготовил для россиян ряд рекомендаций для удачных покупок на ярмарках выходного дня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Обычно на ярмарках широко представлены продовольственные товары и сельхозпродукция российского и зарубежного производства. Специалист посоветовал не брать продукты, которые не обладают внешними недостатками.

«Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному», — отметил Арзамасцев.

Он также подчеркнул, что нужно с осторожностью приобретать на ярмарках грибы и соленья. Такая продукция может представлять серьезную опасность в случае даже малейшего нарушения технологической обработки.

Также нужно быть внимательными при покупке скоропортящихся продуктов. Кроме того, из-за пандемии лучше отказаться от привычки пробовать фрукты и ягоды перед покупкой.

Ранее диетолог Светлана Фус предупредила о вреде жареного картофеля. Этот продукт содержит большое количество трансжиров, также в нем образуется вредный канцероген. Вредными для организма являются и различные соусы, с которыми подают картошку, сообщает Nation News.