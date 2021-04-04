РИАМО - 4 апр. В ходе конфликта молодой человек выстрелил в сотрудника службы безопасности торгового центра на Тушинской улице в Северо-Западном округе столицы, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В результате конфликта молодой человек произвел выстрелы в сторону своего оппонента», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие случилось около 9:00 в воскресенье. Предварительно, стрельба велась из травматического оружия.

В результате инцидента сотрудник службы безопасности торгового центра получил травмы ноги. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.