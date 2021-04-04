РИАМО - 4 апр. По данным на 18:00 явка на выборах депутатов Пушкинского городского округа с учетом досрочного голосования составила 8,51%, сообщает Избирательная комиссия Московской области.

До завершения голосования осталось меньше часа. Окончательную явку, а также результаты выборов объявят 5 апреля, когда будут подсчитаны все голоса.

По итогам выборов в совете депутатов Пушкинского городского округа будут замещены 30 мандатов, на них претендуют 162 кандидата.

Всего в муниципалитете открыли 118 избирательных участков. Общее количество избирателей превышает 217 тыс. человек, досрочно проголосовали 4016 жителей округа.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».​