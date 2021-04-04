РИАМО - 4 апр. Калужская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания, произошедшего в электропоезде Малоярославец – Москва, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье в 12:32 на седьмом пути железнодорожной станции Малоярославец. В электричке загорелась кабина машиниста. Инцидент не привел к задержкам на маршруте, пассажиров загоревшегося поезда направили на экспрессе, который следовал по тому же маршруту.

Проведение проверки поручено Калужскому транспортному прокурору Денису Косику. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

В результате происшествия никто не пострадал.