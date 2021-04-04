РИАМО - 4 апр. В матче между столичным ЦСКА и командой «Тамбов», который проходил в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги, назначили четыре пенальти, при этом три из них смогли реализовать, передает Газета.ru.

Это рекордный показатель для одного матча лиги, которая существует с 2001 года.

«Больше одиннадцатиметровых было назначено лишь в матче 1999 года «Ротор» — «Черноморец» (пять), когда чемпионат России носил название «Высший дивизион», - говорится в сообщении.

Так, в матче армейцев с ФК «Тамбов» на 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий Артем Архипов открыл счет.

Уже на 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в ворота «Тамбова», его реализовал полузащитник ЦСКА Никола Влашич. На 52-й минуте ЦСКА снова заработал пенальти, его реализовал форвард Хосе Саломон Рондон.

На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел его реализовать.

ЦСКА набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.