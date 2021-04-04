РИАМО - 4 апр. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России необходимо вернуться к повсеместному использованию Григорианского календаря, а также отмечать праздники вместе с остальным миром, сообщает Газета.ru.

«Пора вернуться к Григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. <...> Мы, получается, издеваемся над историей и моралью», - отметил Жириновский.

Он добавил, что Рождество в России празднуют на две недели позже, а старый Новый год вообще отмечается только в РФ.

«Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество», — считает политик.

Кроме того, глава ЛДПР уверен, что нужно переименовать на старый лад города и улицы.

Ранее Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни. Так, по мнению политика, можно решить проблему пустующих земель и повысить численность населения, сообщало издание Nation News.