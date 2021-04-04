РИАМО - 4 апр. Раскрыты стартовые составы футбольных команд «Ростов» и «Спартак» в рамках матча 24-го тура Российской премьер-лиги, который начнется в 19:00 в Ростове-на-Дону, сообщает Газета.ru.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон», - говорится в сообщении.

За ростовскую команду будут играть Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.

Ранее издание Nation News сообщило, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о невероятных эмоциях после первой зарплаты в «Спартаке». По словам футболиста, первую зарплату ему выдали в дублирующем составе «Спартака». Спортсмен был потрясен тем, что может получать деньги за любимое с детства занятие.