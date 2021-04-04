РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 апр. Выставка «Наш дом - Земля», на которой представлены фотографии летчика-космонавта Героя РФ Федора Юрчихина, открылась в ТКЦ «Щелковский театр», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Выставка работ проходит при поддержке Щелковской художественной галереи, с которой я сотрудничаю уже достаточно давно. Первая выставка работ прошла в 2008 году, с тех пор коллекция фотографий пополнялась. Стало доброй традицией к Дню космонавтики проводить подобные выставки», - сказал Федор Юрчихин.

На выставке представлены уникальные снимки нашей планеты, которые в разные годы сделал Федор Юрчихин с борта международной космической станции.