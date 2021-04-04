РИАМО - 4 апр. Полное исчезновение снежного покрова ожидается в Москве к 13 апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, со следующих выходных в Московском регионе ожидается наступление фенологической весны, то есть пробуждение природы от зимы. На неделе с 12 по 18 апреля осадки будут маловероятны, облаков на небе будет немного, а из Средней Азии начнут поступать более теплые и сухие воздушные массы.

«В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля, а значит, будет нивелирован эффект морозильной камеры (забор тепла снежными массами - ред.), и показания термометров начнут стремительно расти», - говорится в сообщении.

К середине апреля по ночам воздух не будет остывать ниже плюс 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 13-18 градусов, что соответствует климатическим показателям первой декады мая.

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