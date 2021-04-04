РИАМО - 4 апр. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию за 2020 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

О планируемом совещании стало известно из передачи «Москва. Кремль. Путин». При этом, кроме совещания, президент проведет несколько внутренних встреч.

Также главе государства предстоит принять участие в серии совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Участие в них примут представители Минобороны РФ и профильных предприятий.

Ранее издание Nation News сообщало, что в ходе опроса 18% россиян и 17% россиянок назвали Владимира Путина самым привлекательным мужчиной страны.