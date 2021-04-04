РИАМО - 4 апр. На следующей неделе в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До 7 апреля изменения атмосферного давления будут незначительными, но уже 8 апреля показания барометров резко опустятся с 740 до 726 мм рт. ст. При этом 9 апреля давление поднимется до 755 мм рт. ст., в выходные - до 760 мм рт. ст.

«Таким образом, колебания атмосферного давления будут достигать 14-29 единиц за сутки, что напоминает барическую пилу и чревато недомоганием метеозависимых людей», - написал Тишковец в Instagram.

Он сравнил такую ситуацию с погружением в подземную шахту на глубину 150 метров и последующим подъемом на уровень московских высоток.

«Супервесна» или снова снег: прогноз погоды на апрель 2021 в Москве>>