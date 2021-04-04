РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Кинофильм о первом космонавте в мире «Гагарин. Первый в космосе» покажут в краеведческом музее Подольска 11 апреля, сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (г. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

Показ фильма «Гагарин. Первый в космосе» начнется в 12:00. Вход бесплатный. Зрителей ждут в музее по адресу: Советская площадь, дом 7.

Кинолента 2013 года выпуска посвящена первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин - первый космонавт в мире, ставший символом развития советской авиации и науки.