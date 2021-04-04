РИАМО - 4 апр. На следующей неделе после резкого ухудшения погоды в Московский регион придет антициклон, который принесет 14-градусное тепло, сообщается на сайте «Метеовести».

В конце новой рабочей недели в столичном регионе прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Ожидаются заряды мокрого снега, выпадение аномального количества осадков, штормовой ветер и очень низкое атмосферное давление. Однако непогода не задержится, и к выходным метеоситуация стабилизируется.

«Благодаря выходу антициклона 10 и 11 апреля (суббота и воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха вкупе с теплым южным ветром усилится – до плюс 9-14 градусов, да и ночами уже будет не прохладнее минус 1 - плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Как пояснили синоптики, таким образом, среднесуточная температура воздуха устойчиво превысит плюс 5 градусов. Это значит, что грядущие выходные станут началом фенологической весны, когда природа начнется пробуждаться после зимнего периода.

Кроме того, температурные показатели следующих выходных позволят водителям сменить резину на летнюю.

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