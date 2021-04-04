РИАМО - 4 апр. Современные системы фотовидеофиксации умеют распознавать автомобильные номерные знаки, частично покрытые грязью, поэтому водители не смогут избежать штрафов за нарушения ПДД, сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов.

Эксперт пояснил, что с распознаванием загрязненных номеров справляется нейросеть. Она распознает модель и марку автомобиля и сопоставляет полученную информацию с базой данных всех зарегистрированных транспортных средств.

«На основании этой информации можно определить номерной знак автомобиля, даже если один или несколько символов на нем не видны. Если на загрязненном номерном знаке различается рельеф символов, камера прочитает номер по рельефу с помощью встроенной инфракрасной подсветки, которая позволяет камере отлично «видеть» и в темноте», – сказал Тузмухаметов в эфире Радио Sputnik.

Фото сильно загрязненного номера, на котором невозможно различить рельеф, отправляется в брак. Но и в таком случае водителю выпишут штраф – за грязный номер. Штрафные санкции за данное правонарушение составляют от 500 до 5 тыс. рублей.