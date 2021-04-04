РИАМО - 4 апр. На юге столицы по адресу: район Нагатино-Садовники, Коломенский проезд, дом 8, корпус 5, случился провал грунта, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы префектуры Южного административного округа.

«При проезде грузового автомобиля образовался провал шириной менее 2 квадратных метров. В настоящее время проведены охранные мероприятия, вызвана аварийная бригада ПАО «МОЭСК», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что провал грунта случился в месте аварийных работ, которые проводили сотрудники ПАО «МОЭСК» осенью 2020 года.

В результате происшествия никто не пострадал.