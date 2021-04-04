РИАМО - 4 апр. Добыча нефти и газового конденсата в РФ по итогам марта составил 43,3 млн тонн, таким образом, по итогам марта нефтедобычу снизилась на 9,3%, передает Федеральное агентство новостей.

Снижение уровня добычи происходит в рамках сделки ОПЕК+. Оно связано с падением спроса из-за пандемией коронавируса.

«С начала года показатель уменьшился на 10,9% — до 125 млн тонн», - говорится в сообщении.

ОПЕК+ с мая 2020 года сократила свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. В марте текущего года этот показатель составлял 7,05 миллиона баррелей, а на апрель согласованы 6,9 млн баррелей.