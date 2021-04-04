РИАМО - 4 апр. Вакцинация облегченной версией препарата от коронавируса «Спутник Лайт» позволяет снизить риск заражения коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Он вводится только один раз.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в Минздраве РФ 29 марта. Вакцинация первых добровольцев началась в рамках исследования 27 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что прививка препаратом «Спутником Лайт» защищает от вируса пять месяцев, а стандартная двухкомпонентная вакцина «Спутник V» обеспечивает двухлетний иммунитет.

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