РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Более 60 человек приняли участие в акции «10 тысяч шагов к здоровью» в парке микрорайона Климовск подмосковного Подольска, акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. Об этом «РИАМО в Подольске» сообщил тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и скандинавской ходьбе ФСК «Заречье» Владимир Васильев.

Акцию «10 тысяч шагов к здоровью» провели Климовская городская больница №2 и группа «Радость движения» в рамках реализации проекта «Активное долголетие». Мероприятие в Детском парке культуры и отдыха в Климовске провел тренер-преподаватель Владимир Васильев.

«В мероприятии приняли участие свыше 60 человек. В основном это пожилые жители из пяти наших групп: поселка радиоцентра Романцево, поселка МИС, Подольска и частей Гривно и Весенняя микрорайона Климовск. В рамках программы мы сделали общегородскую разминку и танцевальный флешмоб. Участники танцевали со скандинавскими палочками», - сказал Васильев.

Также в рамках мероприятия состоялась мини-диспансеризация на базе детской поликлиники Климовской городской больницы №2. Участникам акции измерили давление и сделали другие исследования. Также все желающие могли сделать прививку от коронавируса.

В завершение программы Васильев пожелал всем участникам здоровья и отметил важность поддержания активного образа жизни.