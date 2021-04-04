РИАМО - 4 апр. Число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, резко выросло, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось», – сказала Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Голиковой, вакцинация позволит сберечь собственное здоровье и здоровье своих близких.

Также вице-премьер отметила, что делать прививку от Covid-19 не страшно и безболезненно.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 4 580 894 случая заражения, скончались 100 374 пациента, выздоровел 4 204 081 человек.

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