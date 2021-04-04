РИАМО - 4 апр. Вакцинация снижает риск заражения Covid-19, однако некоторые факторы могут привести к повторному инфицированию, сообщает Nation News.

Например, можно снова заболеть, если отказаться от ношения маски. Средства защиты дыхания необходимо носить до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет к коронавирусу.

Ошибочно мнение, что после перенесенной коронавирусной инфекции не нужно прививаться. На самом деле шансы заболеть повторно после выздоровления сохраняются.

Опасно и несоблюдение мер предосторожности во время путешествий на фоне появления новых мутаций коронавируса.

Кроме того, стоит иметь в виду, что вакцинация может быть менее эффективна, если у человека наблюдается ослабленный иммунитет. Также привитым людям не стоит проводить много времени в общественных и многолюдных местах.

С начала пандемии в России зарегистрировали 4 580 894 случая заражения Covid-19, скончались 100 374 пациента, выздоровел 4 204 081 человек.

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