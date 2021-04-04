РИАМО - 4 апр. Следователи проводят проверку по факту смерти 14-летнего подростка, выпавшего из окна частного домовладения в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, школьник выпал из окна третьего этажа во время фотографирования. Как отметили в СК, семья подростка и он сам характеризуются положительно.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в одном из поселков в городском округе Солнечногорск погиб 14-летний сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилл.