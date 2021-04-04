РИАМО - 4 апр. Неизвестный повредил колумбарий и кабинеты в административном здании столичного Ваганьковского кладбища, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что сообщение о происшествии поступило в полицию 3 апреля около 10:00.

«Неизвестный злоумышленник на территории (Ваганьковского кладбища - ред.), повредил колумбарий и три кабинета в административном здании», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время идут поиски злоумышленника, его личность устанавливается. Полиция проводит проверку.