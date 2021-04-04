РИАМО - 4 апр. На предстоящей неделе жителей Центральной России, в том числе Московского региона, ожидает испытание непогодой - прогнозируются интенсивные осадки в виде дождя и снега, а также порывистый ветер, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и большую часть вторника на фоне повышенного атмосферного давления жителей Центральной России ждут по-весеннему погожие деньки с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной климатической нормы», - написал Тишковец в Instagram.

По его словам, может показаться, что наконец наступила весна, но это иллюзия. Уже к концу 6 апреля начнет ощущаться приближение атмосферного фронта, из-за чего пойдут первые дожди. 7 апреля облачность продолжит уплотняться, а интенсивность дождя увеличится.

Тишковец добавил, что 8 апреля станет настоящим испытанием непогодой. В регион придет циклонический вихрь балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 мм, что составляет более 1/3 от месячной нормы.

«Обложные ливни в дневные часы из-за похолодания – температура понизится до плюс 3-6 градусов – станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, из-за чего начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра будут достигать 12-17 м/с», - заключил Тишковец.

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