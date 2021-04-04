РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Рабочие Подольского комбината благоустройства заделали яму на Юбилейной улице после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале на разрушение асфальтобетонного покрытия на Юбилейной улице. Он отметил, что на отремонтированной дороге снова образовалась яма.

Сотрудники МБУ «ПКБ» осмотрели автомобильную дорогу и подтвердили факт повреждения дорожного полотна. Работы по устранению ямы выполнены.

В 2020 году в Подольске отремонтировали 53 участка дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 85 дорог.