РИАМО - 4 апр. Жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться погодой без осадков до середины следующей недели, сообщила РИАМО в воскресенье главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Такая комфортная погода с переменной облачностью без существенных осадков продержится у нас практически первые три дня (следующей недели - ред.). Мы считаем, что праздник Благовещение (отмечается 7 апреля - ред.) наступит при хорошей погоде», - сказала Позднякова.

По ее словам, следующая неделя в Московском регионе будет более теплой, чем уходящая.

«Потому что ожидается, что у нас уже не будет ночных отрицательных температур. И дневная температура у нас тоже будет повышаться. То есть она будет порядка плюс 10 градусов», - добавила Позднякова.

Она отметила, что потепление придет с очередным атлантическим циклоном, который принесет с собой осадки. Так, в середине новой недели в столичном регионе ожидаются небольшие дожди.

«Скорее всего, дождь начнется вечером 7 апреля и продолжится в следующий день. Наибольшая интенсивность осадков придется на 8 апреля», - сказала синоптик.

Она подчеркнула, что температура воздуха при этом окажется выше климатической нормы.

«В дневные часы температура будет порядка плюс 7-9 градусов, по Московской области, может быть, даже до плюс 11 градусов. А ночная температура около нуля. Конечно, в Москве это будет выше нуля», - отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что по ночам в середине недели в Москве и Подмосковье могут пройти дожди с небольшим снегом.

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