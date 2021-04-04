РИАМО - 4 апр. В Московской области погиб 14-летний сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилл, сообщает РИА Новости.

Тело подростка нашли возле дома около полуночи. Предварительно установлено, что он выпал из окна третьего этажа.

«Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк», - сказал пиар-директор коллектива «Непоседы» Петро Шекшеев.

По данным некоторых СМИ, инцидент произошел в одном из поселков в городском округе Солнечногорск.

Через детскую студию «Непоседы» прошли такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская и другие.