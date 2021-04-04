РИАМО - 4 апр. По данным на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Пушкинского городского округа с учетом досрочного голосования составила 3,7%, сообщает Избирательная комиссия Московской области.

Как отметил глава Мособлизбиркома Илья Березкин, выборы проходятся в штатном режиме, информации о серьезных нарушениях в адрес комиссии не поступало. Все жалобы и обращения наблюдателей рассматриваются в рабочем режиме.

В воскресенье проходят выборы в совет депутатов Пушкинского городского округа. На 30 мандатов претендуют 162 кандидата.

В округе открыты 118 избирательных участков. Общее количество избирателей превышает 217 тыс. человек, досрочно проголосовали 4016 жителей муниципалитета.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».​