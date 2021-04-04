РИАМО - 4 апр. В возрасте 51 года скончался театральный и киноактер, преподаватель Артем Тынкасов, сообщает Газета.ru.

«Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать», — написал директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев в Facebook.

Тынкасов родился в 1970 году. В 1994 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в том же году был зачислен в труппу театра «Содружество актеров Таганки». Также он играл в «Современнике», в театре имени Маяковского. Тынкасов исполнил более 10 ролей в кино.

С 1999 года Тынкасов преподавал в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Он был доцентом кафедры мастерства актера и режиссуры музыкального театра.