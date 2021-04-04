РИАМО - 4 апр. Коллекцию музея Москвы пополнят более двух десятков артефактов, найденных археологами на территории Китай-города, возраст находок составляет 600-900 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По его словам, эти и другие находки специалисты реставрировали в течение трех лет. Артефакты были найдены на улице Ильинке на территории Китай-города. Старинные предметы дают представление о том, как жили люди в XII-XV веках.
В прошлом году в столице обнаружили более 15 тыс. предметов из прошлых веков.
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