РИАМО - 4 апр. Коллекцию музея Москвы пополнят более двух десятков артефактов, найденных археологами на территории Китай-города, возраст находок составляет 600-900 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Среди артефактов есть височные кольца вятичей, женские обереги-лунницы, а также перстни и стеклянные браслеты, одна из самых древних валют человечества — ракушки каури», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, эти и другие находки специалисты реставрировали в течение трех лет. Артефакты были найдены на улице Ильинке на территории Китай-города. Старинные предметы дают представление о том, как жили люди в XII-XV веках.

В прошлом году в столице обнаружили более 15 тыс. предметов из прошлых веков.