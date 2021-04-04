РИАМО - 4 апр. Участниками досрочного голосования на выборах в совет депутатов Пушкинского городского округа стали 4016 избирателей, или 1,84% от их общего числа в муниципалитете, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

Общее количество избирателей составляет более 217 тыс. человек. По итогам выборов будут замещены 30 мандатов, на них претендуют 162 кандидата.

Досрочное голосование проводилось с 24 марта по 3 апреля. В воскресенье для волеизъявления граждан работают 118 избирательных участков. По данным на 10:00 явка с учетом досрочного голосования составляет 2,3%.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».​