РИАМО - 4 апр. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 998 человек, всего с начала пандемии в Москве выздоровели 949 843 Covid-пациента, сообщает городской оперштаб.
За минувшие сутки в Москве выявили 1901 новый случай заражения Covid-19. За сутки были госпитализированы 743 человека.
Также за прошедшие сутки в городе скончались 56 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 034 567 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 16 872 человека.
В Москве продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Прививочные пункты открыты в поликлиниках, также работают выездные бригады. Сделать прививку можно бесплатно.
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