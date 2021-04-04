РИАМО - 4 апр. За минувшие сутки в Москве выявили 1901 новый случай заражения Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 1 034 567 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на добровольной и бесплатной основе.

В общественных местах и пассажирском транспорте столицы сохраняется масочно-перчаточный режим.

За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8817 новых случаев коронавируса. За это же время зафиксировано 357 летальных исходов, полностью выздоровели 8212 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировали 4 580 894 случая заражения Covid-19, скончались 100 374 пациента, выздоровел 4 204 081 человек.

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