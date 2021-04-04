РИАМО - 4 апр. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которые хотели бы переоформить существующие банковские вклады под более высокий процент, сообщает РИА Новости.

Аферисты рассылают электронные письма или прозванивают потенциальных жертв, предлагая им выгодно переоформить вклад. Злоумышленники отправляют гражданам, которые заинтересовались предложением, ссылку на якобы страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. Так мошенники получают доступ к аккаунту жертвы в онлайн-банке.

«С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте», - отметили в Центробанке.

Эксперты напомнили, что нельзя сообщать незнакомцам данные своей карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются банковскими сотрудниками или правоохранителями.