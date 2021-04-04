РИАМО - 4 апр. Пожар площадью более 200 кв. м произошел в строительном городке в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел по адресу: улица Нижние Мневники, дом 6. К месту происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе ГКУ «ПСЦ».

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате инцидента сгорели 13 бытовок.

Информации о пострадавших нет.