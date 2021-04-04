РИАМО - 4 апр. По данным на 10:00 явка избирателей на выборах в совет депутатов Пушкинского городского округа с учетом досрочного голосования составляет 2,3%, сообщает Мособлизбирком.

Досрочное голосование проводилось с 24 марта по 3 апреля. В 08:00 воскресенья для голосования открылись 118 избирательных участков.

В территориальных комиссиях по спискам заявлены 142 наблюдателя, в участковых – 184, а также 460 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и представителей СМИ.

В выборах депутатов Пушкинского округа участвуют 162 кандидата, которые претендуют на 30 мандатов: 10 - по единому округу и 20 - по многомандатным округам. Количество избирателей превышает 217 тыс. человек.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».​