РИАМО - 4 апр. С 5 по 9 апреля в городских парках и экоцентрах проведут более 20 бесплатных мастер-классов, экскурсий и других познавательных занятий, посвященных весеннему пробуждению природы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«5 апреля в 11:00 начнется экскурсия по экотропе в природно-историческом парке «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, дом 1)», - говорится в сообщении.

Детям старше семи лет расскажут об истории леса и как он меняется с приходом весны. Для участия нужна регистрация по номеру: +7 (495) 426-00-22.

Гости природно-исторического парка «Москворецкий» на Крылатской примут участие в мастер-классе по декорированию деревянных браслетов в технике декупажа. Занятия пройдут 7 апреля в 11:00 и 9 апреля в 13:00. Дополнительная информация доступна по телефону +7 (499) 726-61-75.

Посетители экоцентра «Конный двор» узнают о происхождении жизни на нашей планете, возможных причинах вымирания динозавров и появлении человека 8 апреля в 15:00. Записаться на занятие можно по номеру +7 (495) 672-88-65.

Сезон весенних пешеходных экскурсий стартует в Москве в апреле>>