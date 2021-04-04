РИАМО - 4 апр. К Всемирному дню здоровья специалисты столичного НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ответят на самые часто задаваемые вопросы пациентов, вебинары пройдут с 5 по 9 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Трансляции будут доступны на YouTube-канале НИИ имени Н.В. Склифосовского и на его страничке в «Инстаграме», - говорится в сообщении.

При выборе тем учитывались самые частые вопросы пациентов.

Так, 5 апреля в 18:00 зрителям расскажут, как москвичи, иностранцы и жители других регионов могут попасть на лечение в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского.

Уже 6 апреля в 12:00 речь пойдет о плановом контроле женского здоровья. 7 апреля в 12:00 научат разминке, которая будет полезна тем, кто работает в офисе.

Кроме того, 9 апреля в 14:00 в прямом эфире дадут советы по восстановлению здоровья после коронавируса.

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