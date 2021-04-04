РИАМО - 4 апр. Власти Москвы продумывают возможность проведения второго этапа программы реконструкции поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас начали подумывать о втором этапе, когда вот эти самые ветхие, замшелые поликлиники будут реконструированы. Может быть (будем - ред.) вовлекать в эту историю, реконструкцию другие поликлинические объекты», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время стало понятно, что есть возможность ускорить реконструкцию городских поликлиник.

«Из 130 поликлиник, наверное, в этом году закончим реконструкцию где-то в половине», - добавил Собянин.

Масштабная программа модернизации столичных поликлиник началась в 2020 году. Все учреждения приведут к единому стандарту. В поликлиники закупают сложное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ и рентген-аппараты.

Благодаря модернизации будет укомплектован штат врачей на местах, эффективность их работы будет увеличена. Также они получат новые медицинские кабинеты и оборудование.

Свыше 1 млн электронных рецептов выписали в поликлиниках Москвы с начала года>>