РИАМО - 4 апр. Власти Москвы продумывают возможность проведения второго этапа программы реконструкции поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас начали подумывать о втором этапе, когда вот эти самые ветхие, замшелые поликлиники будут реконструированы. Может быть (будем - ред.) вовлекать в эту историю, реконструкцию другие поликлинические объекты», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в настоящее время стало понятно, что есть возможность ускорить реконструкцию городских поликлиник.
Масштабная программа модернизации столичных поликлиник началась в 2020 году. Все учреждения приведут к единому стандарту. В поликлиники закупают сложное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ и рентген-аппараты.
Благодаря модернизации будет укомплектован штат врачей на местах, эффективность их работы будет увеличена. Также они получат новые медицинские кабинеты и оборудование.
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